Sporting Lizbon, Porto'nun peşini bırakmıyor

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Alverca ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi.
FC Alverca Sports Complex'te oynanan mücadeleyi konuk Sporting 4-1 kazandı.
Sporting'in gollerini; 22 ve 86'da Goncalves, 50. dakikada Luis Suarez ve 68. dakikada Catoma kaydetti.
Alverca'nın tek golünü 83. dakikada Marezi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting puanını 65'e çıkartırken, Alverca ise 29 puanda kaldı.
