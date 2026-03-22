22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
0-068'
22 Mart
Paris FC-Le Havre
2-164'
22 Mart
Marsilya-Lille
1-154'
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
0-039'
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-050'
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
0-07'
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-051'
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-277'
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Türk Telekom, Mersinspor'u 40 sayı farkla mağlup etti

Basketbol Süper Ligin 23. haftasında Türk Telekom, kendi sahasında Mersinspor'u 111-71 mağlup etti

calendar 22 Mart 2026 18:19 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 18:21
Haber: AA
Türk Telekom, Mersinspor'u 40 sayı farkla mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında Mersin Spor'u 111-71 mağlup etti.

Bu sonuçla başkent ekibi 15. galibiyetini alırken, Mersin Spor 14. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Tolga Edis, Uğur Akyıldız

Türk Telekom: Devoe 6, Berkan Durmaz 10, Usher 19, Doğuş Özdemiroğlu 18, Bankston 8, Allman 9, Alexander 8, Smith 12, Simonovic 7, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 3, Atakan Biçer 6

Mersin Spor: Olaseni 8, Cowan 19, Cruz 11, Ergi Tırpancı 2, White 7, Leon Apaydın 2, March 8, Hakan Sayılı, Enoch 8, Kartal Özmızrak 4, Koray Çekici 2

1.⁠ ⁠Periyot: 31-16

Devre: 61-28

3.⁠ ⁠Periyot: 85-54

Beş faulle çıkan: 31.41 Hakan Sayılı (Mersin Spor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
