Hollanda derbisinde kazanan yok!

Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan derbi 1-1 sona erdi.



De Klassieker'de Ajax'ı öne geçiren golü 54. dakikada 18 yaşındaki Sean Steur kaydetti. Feyenoord'un bu gole cevabı 84. dakikada penaltıdan Jakub Moder ile oldu.



Son 4 maçının 3'ünde puan kaybeden 2. sıradaki Feyenoord, puanını 53 yaptı.



Son 5 maçının 4'ünde puan kaybeden Ajax ise puanını 48 yaptı ve Şampiyonlar Ligi bileti yolunda kritik 2 puan bıraktı.



Feyenoord, gelecek hafta Volendam deplasmanına gidecek. Ajax ise evinde Twente ile karşılaşacak.



