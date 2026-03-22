Barcelona, şampiyonluk yarışında hata yapmadı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, Rayo Vallecano'yu konuk etti.



Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Barcelona, 1-0'lık skorla kazandı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golü dakika 24'te Ronald Araujo kaydetti.



Hansi Flick'in ekibi Barcelona, La Liga'da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.



Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ise La Liga'da 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı.



Bu sonucun ardından Katalanlar puanını 66 yaptı. Rayo Vallecano, 32 puanda kaldı.



La Liga'nın bir sonraki maçında Barcelona, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Elche'yi konuk edecek.

