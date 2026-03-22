Fenerbahçe'den Tedesco'ya güven kararı!

Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ihtimali gündeme gelmişti.
Üst üste gelen olumsuz sonuçlar sonrası İtalyan çalıştırıcının koltuğu ciddi şekilde sorgulanmaya başlanırken, ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşıran damla oldu.
Her ne kadar Tedesco ile vedalaşma fikri masaya yatırılmış olsa da, yönetim son anda geri adım atarak bu kararı şimdilik rafa kaldırdı.
OYUNCULAR MEMNUN
Bu kararın alınmasında oyuncuların Domenico Tedesco hakkındaki olumlu görüşleri belirleyici oldu. Takım içindeki futbolcuların büyük bölümü, Tedesco'nun yetkin bir teknik adam olduğu yönünde görüş bildirdi.
Fenerbahçe yönetimi de Samandıra'dan gelen bu pozitif geri dönüşlerin ardından teknik direktörüne bir fırsat daha tanıma yoluna gitti. Son olarak Gaziantep karşısında elde edilen galibiyetle birlikte takımda yeniden bir birlik ve beraberlik havası oluştu.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, puan farkına rağmen şampiyonluk umutlarını koruyor. Son galibiyetin ardından takım içindeki atmosferin de daha pozitif bir havaya büründüğü gözlemleniyor.
SAKATLIKLARIN DÖNÜŞÜ SEVİNDİRİYOR
Bununla birlikte sakat oyuncuların iyileşme sürecinin hızlanması da teknik heyetin elini güçlendiriyor. Anderson Talisca tamamen sağlığına kavuşurken, milli arada fiziksel olarak eksiklerini kapatması bekleniyor. Çağlar Söyüncü'nün de yine bu süreçte takıma katılması planlanıyor.
Slovakya Milli Takımı'na giden Milan Škriniar'ın ise milli aranın ardından oynanacak ilk maçta sahada olması öngörülüyor. Özellikle savunmanın lideri konumundaki deneyimli stoperin dönüşü büyük önem taşıyor. Nitekim onun yokluğunda sarı-lacivertliler üst üste puan kayıpları yaşamış ve zirve yarışında ciddi yara almıştı.
