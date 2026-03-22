22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-078'
22 Mart
Feyenoord-Ajax
0-177'
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-050'
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
0-050'
22 Mart
Atalanta-Verona
1-051'
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-1DA
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
1-0DA
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
1-140'
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Fenerbahçe'den Tedesco'ya güven kararı!

Fenerbahçe, puan kayıplarıyla birlikte sarsılan Domenico Tedesco ilişkisi Gaziantep maçından sonra ve oyuncuların desteğiyle düzelmiş durumda.

calendar 22 Mart 2026 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ihtimali gündeme gelmişti.

Üst üste gelen olumsuz sonuçlar sonrası İtalyan çalıştırıcının koltuğu ciddi şekilde sorgulanmaya başlanırken, ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşıran damla oldu.

Her ne kadar Tedesco ile vedalaşma fikri masaya yatırılmış olsa da, yönetim son anda geri adım atarak bu kararı şimdilik rafa kaldırdı.

OYUNCULAR MEMNUN

Bu kararın alınmasında oyuncuların Domenico Tedesco hakkındaki olumlu görüşleri belirleyici oldu. Takım içindeki futbolcuların büyük bölümü, Tedesco'nun yetkin bir teknik adam olduğu yönünde görüş bildirdi.

Fenerbahçe yönetimi de Samandıra'dan gelen bu pozitif geri dönüşlerin ardından teknik direktörüne bir fırsat daha tanıma yoluna gitti. Son olarak Gaziantep karşısında elde edilen galibiyetle birlikte takımda yeniden bir birlik ve beraberlik havası oluştu.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, puan farkına rağmen şampiyonluk umutlarını koruyor. Son galibiyetin ardından takım içindeki atmosferin de daha pozitif bir havaya büründüğü gözlemleniyor.

SAKATLIKLARIN DÖNÜŞÜ SEVİNDİRİYOR

Bununla birlikte sakat oyuncuların iyileşme sürecinin hızlanması da teknik heyetin elini güçlendiriyor. Anderson Talisca tamamen sağlığına kavuşurken, milli arada fiziksel olarak eksiklerini kapatması bekleniyor. Çağlar Söyüncü'nün de yine bu süreçte takıma katılması planlanıyor.

Slovakya Milli Takımı'na giden Milan Škriniar'ın ise milli aranın ardından oynanacak ilk maçta sahada olması öngörülüyor. Özellikle savunmanın lideri konumundaki deneyimli stoperin dönüşü büyük önem taşıyor. Nitekim onun yokluğunda sarı-lacivertliler üst üste puan kayıpları yaşamış ve zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.