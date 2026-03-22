22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-078'
22 Mart
Feyenoord-Ajax
0-177'
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-050'
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
0-050'
22 Mart
Atalanta-Verona
1-051'
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-1DA
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
1-0DA
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
1-140'
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Dortmund'da ayrılık: Sebastian Kehl

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile yollarını ayırdı.

22 Mart 2026 16:10 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dortmund'da ayrılık: Sebastian Kehl
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Sebastian Kehl, iş birliklerine karşılıklı olarak son verme konusunda anlaştı. Bu karar, BVB yönetimi ve eski sportif direktör tarafından dostane bir şekilde alındı." ifadeleri kullanıldı.

Sarı siyahlı ekipte futbolcu olarak da forma giyen Kehl, kulübe çok şey borçlu olduğunu ve yaklaşık 24 yıldır bu ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
