Trabzonspor, Monaco'dan Diatta'yı gözüne kestirdi!

Milli araya 5'te 5 yaparak girerek zirve mücadelesinde iddiasını gösteren Trabzonspor, gelecek sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde olmayı istiyor.
Güçlü bir kadroyla Devler Arenası'nda boy göstermeyi planlayan yönetim, transfer çalışmalarında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Krepin Diatta'yı gözüne kestirdi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavililer, Senegalli sağ kanat oyuncusunun şartlarını öğrenmek için girişimde bulundu. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ön görüşme yapıldığı ve kısa süre içinde vereceği cevaba göre harekete geçilebileceği ifade edildi.
