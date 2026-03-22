Amed 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, evinde Amed SK'yi konuk etti.



Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Amed 3-0 kazandı.



Amed'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24. dakikada Daneil Moreno ve 58. dakikada Florent Hasani kaydetti.



Amed SK , namağlup serisini 10 maça yükseltti.



Hatayspor'un ise 10 maçlık mağlubiyet serisini 11 maça çıktı.



Bu sonuçla birlikte Amed SK bir maç fazlasıyla 67 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.



Gelecek maç Hatayspor deplasmanda Pendikspor ile; Amed SK evinde Boluspor ile mücadele edecek.





