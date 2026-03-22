Amed 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, evinde Amed SK'yi konuk etti.
Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Amed 3-0 kazandı.
Amed'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24. dakikada Daneil Moreno ve 58. dakikada Florent Hasani kaydetti.
Amed SK, namağlup serisini 10 maça yükseltti.
Hatayspor'un ise 10 maçlık mağlubiyet serisini 11 maça çıktı.
Bu sonuçla birlikte Amed SK bir maç fazlasıyla 67 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.
Gelecek maç Hatayspor deplasmanda Pendikspor ile; Amed SK evinde Boluspor ile mücadele edecek.
