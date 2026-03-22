22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
2-0DA
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
17:45
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
15:30
22 Mart
Feyenoord-Ajax
15:30
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-257'
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
18:15
22 Mart
Paris FC-Le Havre
18:15
22 Mart
Marsilya-Lille
18:15
22 Mart
Lyon-AS Monaco
16:00
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
19:00
22 Mart
Bologna-Lazio
16:00
22 Mart
Atalanta-Verona
16:00
22 Mart
Arsenal-M.City
18:30
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
19:30
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
17:15
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
15:00
22 Mart
Tottenham-N. Forest
16:15
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
16:15
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-033'
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
18:30
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
18:00
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
15:00
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
15:00
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
17:45

Amed 3 puanı 3 golle aldı!

1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, evinde Amed SK'ye 3-0 mağlup oldu.

calendar 22 Mart 2026 15:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor, evinde Amed SK'yi konuk etti.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Amed 3-0 kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbaye Diagne, 24. dakikada Daneil Moreno ve 58. dakikada Florent Hasani kaydetti.

Amed SK, namağlup serisini 10 maça yükseltti.

Hatayspor'un ise 10 maçlık mağlubiyet serisini 11 maça çıktı.

Bu sonuçla birlikte Amed SK bir maç fazlasıyla 67 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Hatayspor 7 puanla 19. sırada kaldı.

Gelecek maç Hatayspor deplasmanda Pendikspor ile; Amed SK evinde Boluspor ile mücadele edecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
