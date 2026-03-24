Beşiktaş'a kule gibi santrfor: İlyas Ansah

Beşiktaş, 21 yaşındaki Alman-Ganalı forvet İlyas Ansah için Union Berlin'i 12 milyon Euro'ya ikna etmeyi planlıyor.

calendar 24 Mart 2026 09:20
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a kule gibi santrfor: İlyas Ansah
Beşiktaş yaz döneminde hücum hattını güçlendirmek için radarına aldığı isimlerden biri olan İlyas Ansah transferi için nabız yoklamaya başladı.

Siyah beyazlı yönetim, Bundesliga'da Union Berlin forması giyen 21 yaşındaki dev santrforun durumunu yakından takip ediyor. İlyas Ansah, Paderborn'dan yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Union Berlin'e transfer oldu.

OH İLE İKİLİ OLACAKLAR

Beşiktaş'ın ilgisi, özellikle Ansah'ın 1.97 boyuyla hava hakimiyeti, fiziksel üstünlüğü ve bitiriciliğinden kaynaklanıyor.

Union Berlin'in muhtemel bonservis bedeli talebinin 15-20 milyon Euro bandında olabileceği konuşuluyor. Sağ ayaklı santrfor, aynı zamanda sol kanat ve ofansif orta saha rollerinde de oynayabiliyor.

Oh ile Ansah'ın forvet hattında iyi bir ikili olması planlanıyor.



