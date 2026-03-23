Andreas Schjelderup: "Barcelona harika olur"

Benfica forması giyen Andreas Schjelderup, "Barcelona söylentilerinin doğru olması harika olurdu ancak şu anda somut bir şey bilmiyorum." dedi.

calendar 23 Mart 2026 22:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica forması giyen Andreas Schjelderup, hakkındaki Barcelona haberleri ile ilgili konuştu.

Barcelona'nın, Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiği ve alternatif isimlere yöneldiği iddia edildi.

Bu isimlerden biri olarak Benfica forması giyen Andreas Schjelderup ön plana çıktı. Norveçli futbolcu, Barcelona iddialarına cevap verdi.

21 yaşındaki genç futbolcu, "Barcelona söylentilerinin doğru olması harika olurdu ancak şu anda somut bir şey bilmiyorum." dedi.

Benfica forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Andreas Schjelderup, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

