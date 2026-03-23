Milano'da hedef Devin Hall'u geri getirmek

Fenerbahçe'nin son EuroLeague şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Devin Hall, eski takımı Olimpia Milano'ya geri dönebilir.

calendar 23 Mart 2026 14:18
Haber: -Sportando, Fotoğraf: Sporx.com
Milano'da hedef Devin Hall'u geri getirmek
İtalyan haber sitesi Sportando'ya göre 2021-2024 yılları arasında Milano forması giyen Devin Hall, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Olimpia Milano, önümüzdeki sezon için Devin Hall'un geri dönüşünü şimdiden garantiledi.

EuroDevotion'ın haberine göre, oyuncu ile 2 yıllık önemli bir anlaşma sağlandı. Hall'un bu kararını Fenerbahçe yönetimine ve teknik ekibine çoktan bildirdiği belirtiliyor.

Transfer haberi Backdoor Podcast tarafından da doğrulandı. Fenerbahçe Beko ile kusursuz bir ilk sezon geçiren Hall, bu yıl EuroLeague'de maç başına 9.6 sayı ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Virginia Üniversitesi çıkışlı yıldız; çok yönlü bir guard ve hem hücumda hem savunmada son derece güvenilir bir "çift yönlü oyuncu" olmasıyla, yeni kurulacak Olimpia Milano kadrosu için ideal bir parça olarak görülüyor.

 Reklam 
