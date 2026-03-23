Galatasaray'a para dopingi!

Galatasaray yönetimi, bu hafta içinde oyunculara ciddi bir ödeme yapacak.
Sarı kırmızılı kurmayların 27 Mart'ta UEFA tarafından hesaba yatırılacak 11.8 milyon Euro'luk gelirin tamamını futbolcu ödemelerinde kullanacağı öğrenildi. Yönetimin bu parayla vadesi gelen bütün maaşları ödeyeceği ve oyunculara karşı olan borçları sıfırlayacağı belirlendi.
Yönetim, bu hamlesinin şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan 7 maç öncesinde futbolcularda doping etkisi yaratacağına inanıyor.
TRABZONSPOR DERBİSİNE ÖZEL PRİM
Öte yandan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor derbisine özel prim kararı alacağı da öğrenildi.
