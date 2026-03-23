Tedesco'yu korkutan FIFA virüsü!

Milli araya Gaziantep galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Süper Lig'e Beşiktaş derbisiyle dönüş yapacak.



Kadıköy'de kazanarak yeniden şampiyonluk rotasına girmek isteyen sarı lacivertlilerde an itibarıyla Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Levent Mercan'ın tedavileri sürerken, Beşiktaş karşılaşmasında Levent dışında bir eksik olmaması bekleniyor. Ancak sezon başından beri sakatlıklardan canı yanan, özellikle Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın yokluğunda oyun planları altüst olan teknik direktör Domenico Tedesco, milli takımlara giden yıldızları için endişeli.



Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın Türkiye, Ederson Brezilya, N'Golo Kante Fransa, Skriniar Slovakya için ter dökerken, İtalyan hoca da kan terleyecek.



TEDESCO'NUN SKRINIAR ENDİŞESİ



Topun ağzındaki Tedesco'yu en çok korkutan isim, sakatlığına rağmen milli takıma çağrılan Milan Skriniar. Slovak yıldızın Kosova karşısında oynaması sağlığı açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Ederson, Kerem, Kante, İsmail de Tedesco'nun sağlıkla dönmesini beklediği oyuncular.



Zira Beşiktaş karşısında işlerin ters gitmesi Fenerbahçe'yi zirve yarışından, hocayı da koltuğundan edebilir.







