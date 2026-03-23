22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Tedesco'yu korkutan FIFA virüsü!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, derbi öncesi milli takıma giden yıldızların durumu nedeniyle özellikle Milan Skriniar için endişe yaşıyor.

23 Mart 2026 09:20
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Milli araya Gaziantep galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Süper Lig'e Beşiktaş derbisiyle dönüş yapacak.

Kadıköy'de kazanarak yeniden şampiyonluk rotasına girmek isteyen sarı lacivertlilerde an itibarıyla Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Levent Mercan'ın tedavileri sürerken, Beşiktaş karşılaşmasında Levent dışında bir eksik olmaması bekleniyor. Ancak sezon başından beri sakatlıklardan canı yanan, özellikle Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın yokluğunda oyun planları altüst olan teknik direktör Domenico Tedesco, milli takımlara giden yıldızları için endişeli.

Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın Türkiye, Ederson Brezilya, N'Golo Kante Fransa, Skriniar Slovakya için ter dökerken, İtalyan hoca da kan terleyecek.

TEDESCO'NUN SKRINIAR ENDİŞESİ

Topun ağzındaki Tedesco'yu en çok korkutan isim, sakatlığına rağmen milli takıma çağrılan Milan Skriniar. Slovak yıldızın Kosova karşısında oynaması sağlığı açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Ederson, Kerem, Kante, İsmail de Tedesco'nun sağlıkla dönmesini beklediği oyuncular.

Zira Beşiktaş karşısında işlerin ters gitmesi Fenerbahçe'yi zirve yarışından, hocayı da koltuğundan edebilir.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
