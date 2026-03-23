Vinicius derbide yıldızlaştı; Ballon d'Or'a göz kırptı

Real Madrid'in en etkili hücum silahı Vinicius Jr, Atletico Madrid karşısındaki performansıyla bu sene Ballon d'Or'un güçlü adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

calendar 23 Mart 2026 10:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Brezilyalı yıldız Vinicius Jr., Atletico Madrid karşısında 2 kez fileleri havalandırarak derbi karşılaşmasının öne çıkan ismi oldu.

Marca gazetesinin haberine göre, Vinícius Júnior sezonun en formda döneminden geçiyor ve Real Madrid bunun meyvelerini topluyor. Arbeloa yönetiminde en iyi versiyonuna yeniden kavuşan oyuncu, Ballon d'Or'u kazanmaya çok yaklaştığı o görkemli günlerini hatırlatmaya başladı.

"MAÇI HEP KONTROL ETTİK"

Atlético de Madrid karşısında Vini, sahanın mutlak hakimiydi; tüm tartışmaları bir kenara bırakıp sadece futboluna odaklandı ve sonucu belirledi. Maç sonunda Real Madrid TV ekranlarında mutluluğu gözlerinden okunuyordu: "Ortaya koyduğumuz oyundan dolayı çok mutluyum. Başından itibaren maçı kontrol ettik. Gol yedik belki ama gelişmeye ve değişmeye devam ediyoruz. Amacımız, bu tarz maçlarda Madrid taraftarını mutlu etmek, onların keyif almasını sağlamak ve her zaman Madrid'in kazanması."

DERBİ HAKKINDA

Başarıdaki payı dağıtırken Brezilyalı oyuncunun duruşu netti: "Bu başarı; hocamızın, oyuncuların, taraftarın ve bu hafta yaptığımız tüm çalışmaların ortak eseri. Maç planımız en başından beri belliydi ve farkı yaratan da bu oldu." Ancak herkesin asıl merak ettiği, attığı goller hakkındaki düşünceleriydi: "Çok mutluyum çünkü tüm sezon boyunca bu tarz maçlar için çalıştım. Sürekli kendimi geliştiriyorum, goller atıyor ve asistler yapıyorum."

"MİLLİ ARA KÖTÜ GELDİ"

Son olarak, milli takım arası nedeniyle yaşanacak zorunlu duraklamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi: "Yazık oldu, tam harika bir seri yakalamıştık. Şimdi milli takımlara gidiyoruz; umarım hepimiz sakatlık yaşamadan döneriz, çünkü sezonun en kritik virajına giriyoruz."

"MADRİD BİR TANEDİR"

Maçtan sonra Vinícius, Instagram hesabından parmağını kulağına götürdüğü bir fotoğraf paylaşarak Atlético'ya göndermede bulundu. Paylaşımına, Real Madrid taraftarlarının derbi zaferlerini kutlarken söylediği meşhur "Madrid hay uno solo" (Madrid bir tanedir) tezahüratını not düştü. Brezilyalı yıldız; idolü Karim Benzema, takım arkadaşları Courtois ve Rodrygo'nun yanı sıra şu an Olympique Lyon forması giyen Endrick'ten de tebrik ve alkış topladı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.