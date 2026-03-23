Vinicius derbide yıldızlaştı; Ballon d'Or'a göz kırptı

Brezilyalı yıldız Vinicius Jr., Atletico Madrid karşısında 2 kez fileleri havalandırarak derbi karşılaşmasının öne çıkan ismi oldu.



Marca gazetesinin haberine göre, Vinícius Júnior sezonun en formda döneminden geçiyor ve Real Madrid bunun meyvelerini topluyor. Arbeloa yönetiminde en iyi versiyonuna yeniden kavuşan oyuncu, Ballon d'Or'u kazanmaya çok yaklaştığı o görkemli günlerini hatırlatmaya başladı.





"MAÇI HEP KONTROL ETTİK"





Atlético de Madrid karşısında Vini, sahanın mutlak hakimiydi; tüm tartışmaları bir kenara bırakıp sadece futboluna odaklandı ve sonucu belirledi. Maç sonunda Real Madrid TV ekranlarında mutluluğu gözlerinden okunuyordu: "Ortaya koyduğumuz oyundan dolayı çok mutluyum. Başından itibaren maçı kontrol ettik. Gol yedik belki ama gelişmeye ve değişmeye devam ediyoruz. Amacımız, bu tarz maçlarda Madrid taraftarını mutlu etmek, onların keyif almasını sağlamak ve her zaman Madrid'in kazanması."



DERBİ HAKKINDA





Başarıdaki payı dağıtırken Brezilyalı oyuncunun duruşu netti: "Bu başarı; hocamızın, oyuncuların, taraftarın ve bu hafta yaptığımız tüm çalışmaların ortak eseri. Maç planımız en başından beri belliydi ve farkı yaratan da bu oldu." Ancak herkesin asıl merak ettiği, attığı goller hakkındaki düşünceleriydi: "Çok mutluyum çünkü tüm sezon boyunca bu tarz maçlar için çalıştım. Sürekli kendimi geliştiriyorum, goller atıyor ve asistler yapıyorum."



"MİLLİ ARA KÖTÜ GELDİ"





Son olarak, milli takım arası nedeniyle yaşanacak zorunlu duraklamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi: "Yazık oldu, tam harika bir seri yakalamıştık. Şimdi milli takımlara gidiyoruz; umarım hepimiz sakatlık yaşamadan döneriz, çünkü sezonun en kritik virajına giriyoruz."



"MADRİD BİR TANEDİR"



Maçtan sonra Vinícius, Instagram hesabından parmağını kulağına götürdüğü bir fotoğraf paylaşarak Atlético'ya göndermede bulundu. Paylaşımına, Real Madrid taraftarlarının derbi zaferlerini kutlarken söylediği meşhur "Madrid hay uno solo" (Madrid bir tanedir) tezahüratını not düştü. Brezilyalı yıldız; idolü Karim Benzema, takım arkadaşları Courtois ve Rodrygo'nun yanı sıra şu an Olympique Lyon forması giyen Endrick'ten de tebrik ve alkış topladı.