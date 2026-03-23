Victor Osimhen ameliyat oldu!

Galatasaray, Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in ameliyat olduğunu açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
