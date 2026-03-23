Efeler Ligi'nde normal sezonun öne çıkan rakamları

Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından, ligde öne çıkan istatistikler belli oldu.

calendar 23 Mart 2026 12:06
Haber: AA
Voleybol Efeler Ligi 2025-2026 normal sezonunda sayı, smaç, servis, blok ve manşet istatistiklerinde öne çıkan isimler belli oldu.
Lig etabındaki 25 maç sonunda aldığı 23 galibiyetle Ziraat Bankkart liderliği elde ederken Halkbank (20), Galatasaray HDI Sigorta (19) ve Spor Toto (17) sıralamayı takip etti.

EN SKORER HERRERA

Normal sezonun en skorer ismi, 722 sayı üreten Spor Toto'nun Kübalı pasör çaprazı Jesus Herrera Jaime oldu.

Herrera'yı 550 sayıyla ON Hotels Alanya Belediyespor'un pasör çaprazı Bardia Saadat ve 469 sayıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Hırvat pasör çaprazı Petar Dirlic izledi.

HERRERA, SMAÇTA DA ZİRVEDE

Smaçlarda 633 sayı kaydeden Herrera, en iyi hücumcu olarak da öne çıktı.

ON Hotels Alanya Belediyespor'dan Saadat 483 sayıyla 2'nci, Gaziantep Gençlikspor'un pasör çaprazı Yann Niclas Bohme 416 sayıyla 3'üncü oldu.

HERRERA, ACE'TE DE LİDER

30 yaşındaki Kübalı pasör çaprazı Herrera, servisten doğrudan üretilen sayılarda (ace) da zirveye yerleşti.

Toplam 51 sayıyla ilk sırada yer alan Spor Toto oyuncusunu, 47 ace ile Halkbank'ın köşe oyuncusu Matey Kaziyski ve 41 sayıyla İstanbul Gençlikspor'un İranlı köşe oyuncusu Morteza Sharifi takip etti.

BLOK CANAVARI AHMET SAMET

Halkbank'ın orta oyuncusu Ahmet Samet Baltacı, yaptığı 62 blokla bu alanda Efeler Ligi'nin en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe Medicana'nın orta oyuncusu Chinenyeze Barthelemy, 59 blokla 2'nciliği elde etti. Galatasaray'dan Ahmet Tümer ise 57 sayıyla blokla 3'üncü oldu.

MANŞETTE CANER DENGİN ÖN PLANDA

Normal sezonun servis karşılama istatistiklerinin en iyisi ise yüzde 60 ile Fenerbahçe ekibinin liberosu Caner Dengin oldu.

Halkbank'ın liberosu Volkan Döne yüzde 54, köşe oyuncusu Aleksander Sliwka da yüzde 53 başarıyla servis karşıladı.

