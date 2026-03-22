Bruno Saltor: ''Çok acı verici''

Premier Lig'in 31. haftasında Nottingham Forest'a 3-0 yenilen Tottenham yardımcı antrenörü Bruno Saltor, maç sonu açıklamalarda bulundu.



İşte Bruno Saltor'un açıklamaları;



''TUDOR'UN AİLEVİ MESELELERİ VAR''



"Igor Tudor'un kişisel ve ailevi bir meselesi var. O konuşamayacağı için ben konuşacağım.



''HER HATA ALEYHİMİZE İŞLİYOR''



Şu anda her hata aleyhimize işliyor, her ayrıntı aleyhimize işliyor ve bu durum oyuncuları da etkiliyor. Ne kadar mücadele ettiklerini görebilirsiniz. Zor bir durumdayız, bunu herkes biliyor. İlk yarıda daha iyi olan takım bizdik ve bu tutarlılığımızı sürdürmeliyiz.



''GERÇEKTEN ACI VERİCİ''



1-0 gerideydik ve sakatlıktan dönen oyuncularla biraz daha agresif olmak istedik. Planladığımız gibi işe yaramadı ama niyetimiz buydu. Bu gidişat bizi üzüyor, acı verici, gerçekten acı verici, ama taraftarlar bugün olağanüstüydü; maç öncesinden maç sonuna kadar.



''YÜZDE 100 EMİNİM''



Yolumuza devam etmeliyiz çünkü Tottenham'ı önemsiyoruz, biz bir aileyiz ve bu durumdan çıkmak istiyoruz. Bu durumu atlatabileceğimizden %100 eminim."