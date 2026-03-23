Ersin Destanoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son maçlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
ERSİN AVRUPA YOLCUSU
25 yaşındaki file bekçisi için son olarak transferde pek çok takımın talip olduğu öğrenildi.
Yaz transfer döneminde mutlaka kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na henüz yeni sözleşme teklif edilmedi.
Bu gelişme sonrasında; Fransa, Hollanda ve Belçika kulüplerinin 25 yaşındaki file bekçisini yakın takibe aldıkları öğrenildi.
2018 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Ersin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 müsabakaya çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 24 gol gördü. Son maçlarda kalesine adeta duvar ören tecrübeli eldiven, 8 müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son maçlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
ERSİN AVRUPA YOLCUSU
25 yaşındaki file bekçisi için son olarak transferde pek çok takımın talip olduğu öğrenildi.
Yaz transfer döneminde mutlaka kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na henüz yeni sözleşme teklif edilmedi.
Bu gelişme sonrasında; Fransa, Hollanda ve Belçika kulüplerinin 25 yaşındaki file bekçisini yakın takibe aldıkları öğrenildi.
2018 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Ersin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 müsabakaya çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 24 gol gördü. Son maçlarda kalesine adeta duvar ören tecrübeli eldiven, 8 müsabakayı gol yemeden tamamladı.