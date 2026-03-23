22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Ersin Destanoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın sözleşme uzatmadığı 25 yaşındaki file bekçisi gelecek sezon kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.

calendar 23 Mart 2026 09:14
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son maçlarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

ERSİN AVRUPA YOLCUSU

25 yaşındaki file bekçisi için son olarak transferde pek çok takımın talip olduğu öğrenildi.

Yaz transfer döneminde mutlaka kaleci takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na henüz yeni sözleşme teklif edilmedi.

Bu gelişme sonrasında; Fransa, Hollanda ve Belçika kulüplerinin 25 yaşındaki file bekçisini yakın takibe aldıkları öğrenildi.

2018 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Ersin, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 müsabakaya çıkan Ersin Destanoğlu, kalesinde 24 gol gördü. Son maçlarda kalesine adeta duvar ören tecrübeli eldiven, 8 müsabakayı gol yemeden tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
