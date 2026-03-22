22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-290'
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Türkiye maçı öncesi Romanya'da şok!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde perşembe günü A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Romanya'ya İspanya'dan kötü haber geldi.

22 Mart 2026 23:13
Sporx.com
Türkiye maçı öncesi Romanya'da şok!
Celta Vigo, Rumenlerin 1 numarası Andrei Radu'nun sakatlandığını resmen duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Romanya Milli Takımı'nın as kalecisi olan tecrübeli eldiven Andrei Radu'nun sakatlandığnı açıkladı.

Yıldız kalecinin durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu ani gelişme Romanya cephesinde adeta soğuk duş etkisi yarattı.

LUCESCU'NUN SEÇİMİ KİM OLACAK?

Teknik direktör Mircea Lucescu döneminden bu yana kalesinde istikrar arayan Romanya'nın, Radu'nun yokluğunda Türkiye karşısında kaleyi kime emanet edeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Radu'nun yedeği olarak 26 yaşındaki Rapid Bükreş kalecisi Marian Aioani ve 29 yaşındaki Arges Piteşti kalecisi Catalin Cabuz kadroda bulunuyor.

YEDEKLERİN PERFORMANSLARI

Marian Aioani daha önce 3 kez Romanya kalesini korudu. Aioani, bu sezon oynadığı 26 maçın 8'inde kalesini gole kapatabildi ve toplamda 27 gol yedi.

Caduz ise daha önce hiç ülkesinin formasıyla görev almadı. 29 yaşındaki file bekçisi oynadığı 30 maçın 5'inde kalesini gole kapatabildi ve toplamda kalesinde 40 gol gördü.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI TARİHİ, SAATİ

Ay-Yıldızlılarımız 26 Mart Perşembe günü Romanya ile Dolmabahçe'de saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
