39'luk Giroud, Marsilya'yı yıktı

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lille, 2-1'lik skorla kazandı.



Marsilya, 43. dakikada Ethan Nwaneri'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Thomas Meunier'in 49. dakikadaki golüyle eşitliği sağlayan Lille, 86. dakikada Olivier Grioud ile galibiyete uzandı.



Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ancak sakatlığı nedeniyle 45+8'de yerini yedek kaleci Bodart'a bıraktı.



Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Lille, puanını 47'ye çıkardı ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadelesini sürdürdü.



3 hafta sonra puan kaybeden Marsilya ise 49 puanda kaldı ve zirve yarışından koptu.



Marsilya, gelecek hafta Monaco deplasmanına gidecek. Lille ise evinde lig ikincisi Lens'i ağırlayacak.



