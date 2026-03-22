22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
0-03'
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
0-12'
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
1-358'
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

39'luk Giroud, Marsilya'yı yıktı

Lille, tecrübeli oyuncuları Meunier ve Giroud ile Marsilya deplasmanında 2-1 kazandı.

calendar 22 Mart 2026 21:47
Haber: Sporx.com
Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lille, 2-1'lik skorla kazandı.

Marsilya, 43. dakikada Ethan Nwaneri'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Thomas Meunier'in 49. dakikadaki golüyle eşitliği sağlayan Lille, 86. dakikada Olivier Grioud ile galibiyete uzandı.

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ancak sakatlığı nedeniyle 45+8'de yerini yedek kaleci Bodart'a bıraktı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Lille, puanını 47'ye çıkardı ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadelesini sürdürdü.

3 hafta sonra puan kaybeden Marsilya ise 49 puanda kaldı ve zirve yarışından koptu.

Marsilya, gelecek hafta Monaco deplasmanına gidecek. Lille ise evinde lig ikincisi Lens'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
