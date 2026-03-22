22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-290'
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Hikmet Karaman: ''Bir seri yakalamak zorundayız''

Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'ya 2-0 mağlup olan Iğdır FK'da teknik direktör Hikmet Karaman, maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Mart 2026 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 22:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir seri yakalamak zorundayız." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında evinde Arca Çorum FK'ye 2-0 mağlup olan Iğdır FK'nin teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim yönetimimde evimizde oynadığımız ilk maçımdı. Galibiyet almamız veya en azından bir puan almamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Iğdır FK'nin tam şekillenmiş bir kadrosu olmadığını belirten Karaman, "Bir de Bruno ve Fofana'nın sakatlıkları hamle gücümüzü etkiledi. Eksiklik olarak söylemiyorum, oyuncu eksik olabilir. Çünkü kısıtlı bir kadro yapımız var. En azından onlarla ilk 11 başlasak mağlubiyette hamleyi yaparsın, oyunu riske edersin, çift santrafora dönersin. Buna rağmen ilk devre kalecimiz penaltıyı kurtardı." diye konuştu.

Yedikleri ilk golün bireysel hatalardan kaynaklandığına dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:

"Yediğimiz iki golde de top ayağımızda. Baskı yok, pres yok, topu verdik, golü yedik. İkincisinde de şanssızlık. Kalecimiz kaydı, düştü, orada da golü yedik. Dolayısıyla bir seri yakalamak zorundayız. Milli arayı iyi şekilde değerlendireceğiz. Bir seri yakalamak zorundayız. Gene bu oyuncularla birlikte yapacağız. Tabii ki birçok eksikliği ben görüyorum, kısa zamanda bunları da geliştirmek lazım."

Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da yaptığı açıklamada, "Hem iyi oyun, hem iyi mücadeleyle kazandığımız için mutluyuz. Penaltıyı atsaydık belki maçı daha erken koparabilirdik ama olmadı. Sonra geri iyi bir dönüş yaptık. İkinci yarıda golleri bulduk. Buradan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Iğdır'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.