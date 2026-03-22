Deniz Öncü, Moto2 Brezilya yarışını 20. sırada bitirdi

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'da düzenlenen 2. ayağında 20. oldu.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Ayrton Senna Pisti'ndeki yarış, 26 tur üzerinden yapıldı.
ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz, 18. cepten kalktığı mücadeleyi 20. sırada tamamladı.
İspanyol pilot Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar takımı), damalı bayrağı ilk sırada gördü.
ABD'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 3. yarışı, 29 Mart'ta koşulacak.
