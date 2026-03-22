Freiburg, geriden gelip kazanmasını bildi

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında St. Pauli ile Freiburg karşı karşıya geldi.



Millerntor-Stadion'da oynanan müsabakayı konuk ekip Freiburg 2-1 kazandı.



Freiburg'a galibiyeti getiren golleri; 65. ve 78. dakikalarda Igor Matanovic kaydetti.



St. Pauli'nin tek golü ise Danel Sinani'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Freiburg puanını 37'ye yükseltirken, St. Pauli ise 24 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



St. Pauli gelecek hafta Union Berlin'e konuk olacak. Freiburg ise sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.