22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
0-064'
22 Mart
Paris FC-Le Havre
2-060'
22 Mart
Marsilya-Lille
1-150'
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
0-034'
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-046'
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
0-03'
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-046'
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-173'
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-190'

Pereira: ''Hayattayız, kararlıyız ve savaşmaya hazırız."

Kümede kalma yolunda büyük öne taşıyan maçta Tottenham'ı 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira, maç sonu açıklamalarda bulundu.

22 Mart 2026 19:59 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 20:16
Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham'ı 3-0 deviren Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

''TAKIM RUHUNU İFADE EDİYOR''

"Bu zafer, takımın ruhunu, karakterini ve kişiliğini ifade ediyor. Kolay olmadı. Maça iyi başladık, ancak 15-20 dakika sonra uzun topları kaybetmeye başladık; ilk top, ikinci top. Çok fazla orta yaptılar ve ikili mücadelelerde agresif oynadılar. İlk yarı zordu ama devre arasında takımdan maça başladıkları gibi oynamalarını istedim çünkü bizim oyunumuz buydu.''

''ONLARDAN ÇOK MEMNUNUM''

''Kişiliklerini, karakterlerini ve kalitelerini gösterdiler ve galibiyeti hak ettik. Bu tür maçlara çıkacak ruha sahipler. Mesele sadece bu maç değil, önümüzdeki yedi maç ve bu karaktere sahip olmamız gerekiyor. Sonuçta takımdan ve taraftarlardan çok memnunum çünkü bunu hak ettiler. Üç puanı almamız için ihtiyacımız olan enerjiyi sağladılar.''

''MESELE GELECEK SEZON...''

''Bazen çok fazla pozisyon yaratıyoruz ama gol atamıyoruz. Gol atacak kaliteye sahibiz. Kafamızda bir canavar yaratmamalıyız çünkü bazen tek bir fırsat yaratıp gol atıyoruz. Bu an için iyi ve inancımız için iyi çünkü kendimize inanmamız gerekiyor. Mesele Tottenham değil, West Ham değil, Leeds değil, mesele biziz. Mesele gelecek sezon için ne istediğimiz.

Hayattayız, kararlıyız ve savaşmaya hazırız."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
