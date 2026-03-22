Pereira: ''Hayattayız, kararlıyız ve savaşmaya hazırız.'

Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham'ı 3-0 deviren Nottingham Forest teknik direktörü Vitor Pereira, maç sonu açıklamalarda bulundu.



İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;



''TAKIM RUHUNU İFADE EDİYOR''



"Bu zafer, takımın ruhunu, karakterini ve kişiliğini ifade ediyor. Kolay olmadı. Maça iyi başladık, ancak 15-20 dakika sonra uzun topları kaybetmeye başladık; ilk top, ikinci top. Çok fazla orta yaptılar ve ikili mücadelelerde agresif oynadılar. İlk yarı zordu ama devre arasında takımdan maça başladıkları gibi oynamalarını istedim çünkü bizim oyunumuz buydu.''



''ONLARDAN ÇOK MEMNUNUM''



''Kişiliklerini, karakterlerini ve kalitelerini gösterdiler ve galibiyeti hak ettik. Bu tür maçlara çıkacak ruha sahipler. Mesele sadece bu maç değil, önümüzdeki yedi maç ve bu karaktere sahip olmamız gerekiyor. Sonuçta takımdan ve taraftarlardan çok memnunum çünkü bunu hak ettiler. Üç puanı almamız için ihtiyacımız olan enerjiyi sağladılar.''



''MESELE GELECEK SEZON...''



''Bazen çok fazla pozisyon yaratıyoruz ama gol atamıyoruz. Gol atacak kaliteye sahibiz. Kafamızda bir canavar yaratmamalıyız çünkü bazen tek bir fırsat yaratıp gol atıyoruz. Bu an için iyi ve inancımız için iyi çünkü kendimize inanmamız gerekiyor. Mesele Tottenham değil, West Ham değil, Leeds değil, mesele biziz. Mesele gelecek sezon için ne istediğimiz.



Hayattayız, kararlıyız ve savaşmaya hazırız."