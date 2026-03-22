22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
0-03'
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
0-12'
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
1-358'
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Efeler Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Voleybol Efeler Ligi'nde son hafta maçlarıyla birlikte play-off eşleşmeleri de belli oldu.

22 Mart 2026 20:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 normal sezonunu, Ziraat Bankkart zirvede tamamladı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ligde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla sona erdi. Lig etabını 23 galibiyetle bitiren son şampiyon Ziraat Bankkart, lider olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Ligin 10 ve 16. haftasındaki maçlara çıkmadığı için 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilen Cizre Belediyespor'un yanı sıra sezonu 13. sırada tamamlayan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor da küme düştü.

Yarı finalistlerin 3'ü başkentten

Ziraat Bankkart'ın ardından play-off 1-4 etabına yükselen diğer takımlar, 20 galibiyeti bulunan Halkbank, 19 maç kazanan Galatasaray HDI Sigorta ve 17 galibiyete sahip Spor Toto oldu.

Böylece Efeler Ligi'nde son 5 yılın tamamında, son 10 sezonun ise 8'inde şampiyon olan Ankara kulüpleri, 2026'da da yarı finalde 3 takımla temsil edilecek.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.

SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 sezonundaki play-off yarı final eşleşmeleri ve puan durumu şöyle:

Play-off 1-4 etabı

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

 5-8 play-off eşleşmeleri:

İstanbul Gençlik - Altekma
Fenerbahçe Medicana - Bursa BBSK

Puan tablosu:

 TakımOGMPASVS
1 ZİRAAT BANKKART

 25 23 2 67 70 17
2 HALKBANK

 25 20 5 57 65 26
3 GALATASARAY HDI SİGORTA

 25 19 6 51 60 37
4 SPOR TOTO

 25 17 8 49 59 44
5 İSTANBUL GENÇLİKSPOR

 25 16 9 51 59 37
6 FENERBAHÇE MEDICANA

 25 14 11 44 51 39
7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

 25 14 11 41 50 48
8 ALTEKMA

 25 11 14 34 47 52
9 GEBZE BELEDİYESPOR

 25 10 15 28 39 55
10 GAZİANTEP GENÇLİKSPOR

 25 8 17 21 35 61
11 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR

 25 6 19 26 43 60
12 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

 25 6 19 23 34 62
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR

 25 5 20 12 26 66
14 CİZRE BELEDİYESPOR

 13 0 13 -3 5 39
