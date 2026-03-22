Efeler Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Takım O G M P AS VS 1 ZİRAAT BANKKART



25 23 2 67 70 17 2 HALKBANK



25 20 5 57 65 26 3 GALATASARAY HDI SİGORTA



25 19 6 51 60 37 4 SPOR TOTO



25 17 8 49 59 44 5 İSTANBUL GENÇLİKSPOR



25 16 9 51 59 37 6 FENERBAHÇE MEDICANA



25 14 11 44 51 39 7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR



25 14 11 41 50 48 8 ALTEKMA



25 11 14 34 47 52 9 GEBZE BELEDİYESPOR



25 10 15 28 39 55 10 GAZİANTEP GENÇLİKSPOR



25 8 17 21 35 61 11 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR



25 6 19 26 43 60 12 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR



25 6 19 23 34 62 13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR



25 5 20 12 26 66 14 CİZRE BELEDİYESPOR



13 0 13 -3 5 39

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 normal sezonunu, Ziraat Bankkart zirvede tamamladı.Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ligde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla sona erdi. Lig etabını 23 galibiyetle bitiren son şampiyon Ziraat Bankkart, lider olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.Ligin 10 ve 16. haftasındaki maçlara çıkmadığı için 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilen Cizre Belediyespor'un yanı sıra sezonu 13. sırada tamamlayan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor da küme düştü.Ziraat Bankkart'ın ardından play-off 1-4 etabına yükselen diğer takımlar, 20 galibiyeti bulunan Halkbank, 19 maç kazanan Galatasaray HDI Sigorta ve 17 galibiyete sahip Spor Toto oldu.Böylece Efeler Ligi'nde son 5 yılın tamamında, son 10 sezonun ise 8'inde şampiyon olan Ankara kulüpleri, 2026'da da yarı finalde 3 takımla temsil edilecek.Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 sezonundaki play-off yarı final eşleşmeleri ve puan durumu şöyle:Ziraat Bankkart-Spor TotoHalkbank-Galatasaray HDI Sigortaİstanbul Gençlik - AltekmaFenerbahçe Medicana - Bursa BBSKPuan tablosu: