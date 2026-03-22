Mainz, 3 puanı son düzlükte aldı

Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmasını bildi.





Mainz'a galibiyeti getiren golleri; 6. ve 89. dakikalarda Paul Nebel kaydetti.



Frankfurt'un tek golü ise 20. dakikada Nathaniel Brown'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Mainz 30 puana yükselirken, Frankfurt ise 38 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Mainz gelecek hafta Ozan Kabak'lı Hoffenheim ile, Frankfurt ise Köln ile karşılaşacak.

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.