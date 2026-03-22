22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
0-064'
22 Mart
Paris FC-Le Havre
2-060'
22 Mart
Marsilya-Lille
1-150'
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
0-034'
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-046'
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
0-03'
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-046'
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-173'
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-190'

Mainz, 3 puanı son düzlükte aldı

Almanya Bundesliga'da Mainz, taraftarı önünde Frankfurt'u son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

22 Mart 2026 19:28
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Mainz 05 ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmasını bildi.
Mainz'a galibiyeti getiren golleri; 6. ve 89. dakikalarda Paul Nebel kaydetti.

Frankfurt'un tek golü ise 20. dakikada Nathaniel Brown'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Mainz 30 puana yükselirken, Frankfurt ise 38 puanda kaldı.

Mainz gelecek hafta Ozan Kabak'lı Hoffenheim ile, Frankfurt ise Köln ile karşılaşacak. 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
