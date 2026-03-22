Atalanta, Avrupa iddiasını sürdürdü

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Atalanta ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.
New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atalanta 1-0 kazandı.
Bergamo ekibine galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Davide Zappacosta kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 50'ye çıkarttı.
Verona ise 18 puanla 19. basamakta kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Atalanta heşecek hafta Lecce ile karşılaşacak, Hellas Verona ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.
