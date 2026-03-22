22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
21:45
22 Mart
Rennes-Metz
0-065'
22 Mart
Paris FC-Le Havre
2-161'
22 Mart
Marsilya-Lille
1-151'
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
21:45
22 Mart
Roma-Lecce
0-036'
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-047'
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
22:00
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
0-04'
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
20:30
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-048'
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-274'
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-190'

Pereira, Tudor'u nakavt etti!

Vitor Pereira'nın takımı Nottingham Forest, Igor Tudor'un takımı Tottenham Hotspur'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Tudor, Tottenham ile çıktığı 5 lig maçından sadece 1 puan alabildi.

calendar 22 Mart 2026 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Hotspur ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham 3-0'lık skorla kazandı.

Tottenham maça müthiş bir baskıyla ve oyunu tek kaleye çevirerek başladı ama golü 45. dkikada Igor Jesus ile Nottingham Forest buldu.

62. dakikada Morgan Gibbs-White ile farkı artırdı. Taiwo Awoniyi, 87'de maçın skorunu belirledi.

Premier Lig'de galibiyet hasreti 13 maça çıkan Tottenham, 30 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde kaldı.

Tottenham, Tudor döneminde çıktığı 5 lig maçında yalnızca 1 puanda kalabildi.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ve 8 puan toplayan Vitor Pereira'nın takımı Nottingham ise puanını 32'ye yükseltti.

Tottenham, gelecek hafta Sunderland deplasmanına gidecek. Nottingham ise evinde Aston Vila'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.