Aston Villa 4 maç aradan sonra 3 puan aldı

İmgiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa ve West Ham kozlarını paylaştı.



Villa Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi Aston Villa 2-0 kazandı.



Birmingham temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada John McGinn ile 68. dakikada Ollie Watkins'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 54'e yükseltti. West Ham ise 29 puanda kalarak küme düşme potasından kurtulamadı.



GELECEK MAÇLARI



Aston Villa gelecek hafta ligde Vitor Pereira'lı Nottingham Forest ile karşılaşacak.



West Ham United ise, Wolverhampton'ı kendi evinde ağırlayacak.