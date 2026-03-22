Bilbao 3 maç aradan sonra kazandı

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya geldi.
San Memes Stadyumunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Atlhletic Bilbao 2-1 kazanmayı bildi.
Bilbao'yu galibiyeti getiren golleri; 25. dakikada Dani Vivian ile 45. dakikada Oihan Sancet kaydetti.
Real Betis'in tek golü 75. dakikada Pablo Fornals'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Athletic Bilbao 38 puana yükselirken, Real Betis 44 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Bilbao gelecek hafta deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.
Real Betis ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
