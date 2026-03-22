22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-290'
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0ERT
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Kritik Ege derbisinde Manisa kazandı; Karşıyaka ateşe düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda kritik olan Ege derbisinde Glint Manisa Basket, Karşıyaka'yı 92-78 mağlup etti.

calendar 22 Mart 2026 23:22 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 23:52
Haber: Sporx.com ve Ajanslar, Fotoğraf: DHA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta maçında Glint Manisa Basket evinde Karşıyaka'yı 92-78 mağlup etti.

İlk periyodu 29-18 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 52-39. Üçüncü çeyreği 75-57 önde tamamlayan Manisa Basket, son periyotta da üstünlüğü koruyarak galibiyete uzandı: 92-78.

Manisa ekibi bu sonuçla 8'inci galibiyetini, düşme hattındaki Karşıyaka ise 19'uncu yenilgisini aldı.

"KARŞIYAKA KÜMEYE" TEZAHÜRATI SONRASI OLAY ÇIKTI

Müsabakanın ardından Manisalı seyircilerin, "Karşıyaka kümeye" tezahüratına tepki gösteren Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, ev sahibi takımı destekleyen seyircilerle gerginlik yaşadı. Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak olayın büyümesini önledi.

Salon: Muradiye
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
Glint Manisa Basket: Smith 16, Mintz 5, Altan Çamoğlu 2, Johnson 14, Pereira 10, Stevenson 7, Yiğit Onan 7, Starks 20, Buğra Çal 3, Martin 8
Karşıyaka: Sokolowski 10, Samet Geyik 1, Manning 20, Alston 17, Moody 6, Young 14, Gordic, Eylem Eminoğlu, Bishop 9, Ege Özçelik, Yalın Yıldız 1, Mert Celep

1. Periyot: 29-18
Devre: 52-39
3. Periyot: 75-57

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
