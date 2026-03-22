Kritik Ege derbisinde Manisa kazandı; Karşıyaka ateşe düştü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta maçında Glint Manisa Basket evinde Karşıyaka'yı 92-78 mağlup etti.
İlk periyodu 29-18 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 52-39. Üçüncü çeyreği 75-57 önde tamamlayan Manisa Basket, son periyotta da üstünlüğü koruyarak galibiyete uzandı: 92-78.
Manisa ekibi bu sonuçla 8'inci galibiyetini, düşme hattındaki Karşıyaka ise 19'uncu yenilgisini aldı.
"KARŞIYAKA KÜMEYE" TEZAHÜRATI SONRASI OLAY ÇIKTI
Müsabakanın ardından Manisalı seyircilerin, "Karşıyaka kümeye" tezahüratına tepki gösteren Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, ev sahibi takımı destekleyen seyircilerle gerginlik yaşadı. Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak olayın büyümesini önledi.
Salon: Muradiye
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
Glint Manisa Basket: Smith 16, Mintz 5, Altan Çamoğlu 2, Johnson 14, Pereira 10, Stevenson 7, Yiğit Onan 7, Starks 20, Buğra Çal 3, Martin 8
Karşıyaka: Sokolowski 10, Samet Geyik 1, Manning 20, Alston 17, Moody 6, Young 14, Gordic, Eylem Eminoğlu, Bishop 9, Ege Özçelik, Yalın Yıldız 1, Mert Celep
1. Periyot: 29-18
Devre: 52-39
3. Periyot: 75-57
