22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!

Real Madrid, ikinci yarısı nefesleri kesen derbide Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

calendar 23 Mart 2026 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 01:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid'in baskılı oynadığı ilk yarıda Atletico Madrid, kontratakla vurdu. Ademola Lookman, 33. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid, 52. dakikada Vinicius Junior'ın penaltısı, 55. dakikada Fede Valverde'nin golüyle bir anda öne geçti.

Atletico Madrid, 66. dakikada Nahuel Molina'nın müthiş golüyle tekrar eşitliği sağladı.

Real Madrid, 72. dakikada Vinicius Junior'un nefis golüyle bir kez daha öne geçti. Daha önce lig maçlarında Atletico Madrid ağlarını havalandıramayan Brezilyalı süper yıldız, 2 golle bu istatistiğe son verdi.

Müthiş bir ivme yakalayan derbide Federico Valverde, Alex Baena'ya yaptığı faulün ardından 77. dakikada direkt kırmızı kartla hakem Munuera tarafından oyundan ihraç edildi.

Real Madrid cephesi, uzun süre bu karara itiraz etti ancak VAR'dan da inceleme uyarısı gelmedi.



Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in 81. dakikadaki müthiş şutu direkten döndü. Sörloth'un 90+2. dakikadaki kafa vuruşunu ise Lunin son anda engelledi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 1'de başladı ve 74. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Kylian Mbappe de sakatlıktan döndü ve 64. dakikada Thiago Pitarch'ın yerine oyuna dahil oldu.

REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Atletico Madrid'i konuk ettiği son 13 resmi maçı kaybetmeyen ve 7. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 69'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 4 puan geriden takibini sürdürdü.

4 hafta aradan sonra puan kaybeden Atletico Madrid, 57 puanda ve 4. sırada kaldı.

ARADAN SONRA DEV MAÇ: BARÇA!

Real Madrid, milli aradan sonra Mallorca deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
