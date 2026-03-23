Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!

Madrid derbisinde kilidi Ademola Lookman açtı!



— Sporx (@sporx) March 22, 2026

Vinicius, Musso'yu ters köşeye yatırdı ve derbiye eşitliği getirdi!



— Sporx (@sporx) March 22, 2026

Diego Simeone ne olduğunu anlayamadı bile!



Real Madrid, derbide 3 dakika içinde 2-1 öne geçti.



— Sporx (@sporx) March 22, 2026

MADRİD DERBİSİ BEYİN YAKIYOR: VINICIUS JUNIOR!



— Sporx (@sporx) March 22, 2026

🧨Madrid derbisi tam gaz devam ediyor!



Julian Alvarez'in enfes şutu direktte patladı



— Sporx (@sporx) March 22, 2026

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.Real Madrid'in baskılı oynadığı ilk yarıda Atletico Madrid, kontratakla vurdu. Ademola Lookman, 33. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid, 52. dakikada Vinicius Junior'ın penaltısı, 55. dakikada Fede Valverde'nin golüyle bir anda öne geçti.Atletico Madrid, 66. dakikada Nahuel Molina'nın müthiş golüyle tekrar eşitliği sağladı.Real Madrid, 72. dakikada Vinicius Junior'un nefis golüyle bir kez daha öne geçti. Daha önce lig maçlarında Atletico Madrid ağlarını havalandıramayan Brezilyalı süper yıldız, 2 golle bu istatistiğe son verdi.Müthiş bir ivme yakalayan derbide Federico Valverde, Alex Baena'ya yaptığı faulün ardından 77. dakikada direkt kırmızı kartla hakem Munuera tarafından oyundan ihraç edildi.Real Madrid cephesi, uzun süre bu karara itiraz etti ancak VAR'dan da inceleme uyarısı gelmedi.Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in 81. dakikadaki müthiş şutu direkten döndü. Sörloth'un 90+2. dakikadaki kafa vuruşunu ise Lunin son anda engelledi.Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 1'de başladı ve 74. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.Kylian Mbappe de sakatlıktan döndü ve 64. dakikada Thiago Pitarch'ın yerine oyuna dahil oldu.Atletico Madrid'i konuk ettiği son 13 resmi maçı kaybetmeyen ve 7. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 69'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 4 puan geriden takibini sürdürdü.4 hafta aradan sonra puan kaybeden Atletico Madrid, 57 puanda ve 4. sırada kaldı.Real Madrid, milli aradan sonra Mallorca deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise sahasında Barcelona'yı konuk edecek.