Tekvando'da madalya şovu

Uluslararası Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılan milli sporcular, büyükler ve gençlerde 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Lommel kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 38, gençlerde 20 sporcu temsil etti.



Ay-yıldızlı sporcular, büyüklerde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençlerde de 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.



Turnuvada görev alan Sinem Gültaş ise en iyi hakem ödülüne layık görüldü.



