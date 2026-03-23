Tekvando'da madalya şovu

Uluslararası Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılan milli sporcular, büyükler ve gençlerde 8 altın, 12 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Lommel kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 38, gençlerde 20 sporcu temsil etti.
Ay-yıldızlı sporcular, büyüklerde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençlerde de 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.
Turnuvada görev alan Sinem Gültaş ise en iyi hakem ödülüne layık görüldü.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Lommel kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, büyükler kategorisinde 38, gençlerde 20 sporcu temsil etti.
Ay-yıldızlı sporcular, büyüklerde 4 altın, 5 gümüş, 6 bronz, gençlerde de 4 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.
Turnuvada görev alan Sinem Gültaş ise en iyi hakem ödülüne layık görüldü.