7 gollü maçta kazanan Stuttgart

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Augsburg ile Stuttgart kozlarını paylaştı.



WWK Arena'da oynanan müsabakayı konuk Stuttgart 5-2 kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri; 12 ve 58. dakikalarda Deniz Undav, 29. dakikada Tiago Tomas, 31. dakikada Nikolas Nartey ve 83. dakikada Ermedin Demirovic kaydetti.



Augsburg'un golleri ise; 57. dakikada Fabian Rieder ve 71. dakikada Anton Kade kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Stuttgart 53 puana yükselirken, Augsburg ise 31 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Augsburg gelecek hafta Hamburger SV ile karşılaşacak, Stuttgart ise sahasında Dortmund'u ağırlayacak.