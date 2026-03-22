Hurma: 'Sanki kahveden 11 adamla F.Bahçe'yi yendik!'

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, HT Spor'dan Sezgin Gelmez'e konuştu.



İşte Süleyman Hurma'nın açıklamalarından öne çıkanlar...



Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?



"Fenerbahçe, kadro olarak bizden çok daha kuvvetli bir takım. Oynanan maçlarda onların favori olması doğal. Bize de bir sürpriz gerekiyordu. Bu sürprizin gerçekleşebilmesi için bizim kusursuz oynamamız, planımızın iyi işlemesi ve şansın bizim yanımızda olması gerekir. Tam tersi şeylerin de Fenerbahçe'nin başına gelmesi gerekiyordu. O gün de öyle bir maç oldu. Mutlu olduk. Bizim için böyle bir sürprize ihtiyaç vardı."



"BİR TEK ŞEY BENİ ÇOK ÜZDÜ"



"Bir tek şey beni çok üzdü. Maçtan sonra birçok televizyon kanalı ve yorumcu, Fenerbahçe'ye hakaret etmek, onları aşağılamak için bizi o kadar aşağıladı ki… Sanki bir futbol takımı değiliz; sokaktan, kahveden 11 kişi toplanıp gelmişiz, Fenerbahçe'ye karşı oynamışız gibi. Günün sonunda bunlar da oyuncu. Benim kalecim Atletico Madrid'de oynadı, Premier Lig'de oynadı. Sağ bekim Sporting, sol bekim Sırbistan Milli Takımı oyuncusu. Stoperim Şili Milli Takımı oyuncusu. Sanki biz sokaktan 11 kişi Karagümrük olarak toplanmışız gibi. Ligin son sırasındayız ama bu bizim gücümüzü yansıtan bir şey değil. Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle oynadığımız ilk maça baktığımızda 'Bu da olamaz' denilen bir sonuç yok. Diğer maçlar da Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçları olarak söylenebilir. Onun haricindeki maçların tamamında, takımımız ortak veya kazanmayı hak eden bir oyun oynadı."



"FENERBAHÇE GALİBİYETİYLE BİR UMUDA TUTUNDUK"



"Fenerbahçe galibiyetiyle bir umuda tutunduk. Hesap etmediğimiz yerden bir 3 puan aldık. İnşallah ligin sonunda da arzu ettiğimiz yerde oluruz. Olamazsak da biz kulübüz; takım değiliz. Takım düşebilir ama kulüp düşmez. Önümüzdeki sene, 20-30 puan farkla şampiyon olacak bir takımı kurar, yine çıkarız."



"SÜLEYMAN HURMA'NIN OLDUĞU YERDE DÜRÜST OYNANIR"



"Geçmiş kariyerimde oynadığımız maçlara bakarsak, bir insanın söylemesi gereken şudur: 'Süleyman Hurma'nın olduğu yerde dürüst oynanır' Ben bugüne kadar hep öyle oynadım. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la şampiyon olduğu dönemde, biz Beşiktaş'ı sahasında 10 kişiyle 2-1 yendik. Galatasaray, penaltıyı kaçırmazsa şampiyon olacaktı. Onlar o gün Beşiktaş'a karşı oynamamız için bize bir şey mi yaptılar ki? Bunu söylemenin bir anlamı yok; aksine, böyle iftira atan, kendi ahlakıyla ilgili sorunlar yaşayan insanları memnun etmiş oluruz."



"ALİ KOÇ GİBİ İNSANLARI ARTIRMAMIZ LAZIM"



Ali Koç, Fenerbahçe için bir kayıp mı oldu?



"Ali Bey gibi insanların sayısını artırmamız lazım. Bu insanların sayısının artmaması, hem ülkemiz hem de futbol için elbette kayıp. Sonuçta futbola çok ciddi katma değer, para, çevre ve ekonomi üretiyorlar. Ancak bu konu, 'yendin-yenildin' üzerinden ölçüldüğü için Türkiye'de maalesef yapılan iyi hizmetler görülmüyor."



"BU ADALETSİZLİĞİ TOPLUM İSTİYOR"



"Hakemler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?"



"Bu hakemlerin tamamı bizim çocuklarımız. Eğer burada bir adaletsizlik varsa, bu adaletsizliğin bir müşterisi var. Bu adaletsizliği kim istiyor? Öncelikle toplum istiyor. Toplum, son yıllarda öyle bir fanatikleştirildi ki bunu böyle görüyor ve böyle okuyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız olduğuna göre, toplum adaletsizlik istediğine göre, bu çocuklar adaletsizliği bu topluma veriyor. Oynadığı 20 maçın 18'inde, hakem hatası kendi lehine olan kulüplerin başkanları, arkalarındaki medya ve toplum gücüyle tekrar hakemi baskı altına almaya çalışıyor. Biz bunu yaptığımız sürece sağlıklı bir iş yapmamız söz konusu değil. Ben kendim de maçı yönetsem, o baskıdan düdüğü çalamazsın."



"BİRKAÇ TANE HAKEM VAR, NEFRET EDİYORUM"



"Özellikle istemediğiniz bir hakem var mı?"



"Var, ismini vermeyeceğim. Birkaç tane adam var; gördüğümde nefret ediyorum, görmek bile istemiyorum. MHK'ye söylemiyorum, çünkü söylemenin bir anlamı yok; söyleyen bir karşılık bulamıyor. Bazı hakemler maçlarıma atandığında, özellikle büyük maçlara geldiğinde, ben artık o maçtan bir şey çıkaramayacağımızı biliyorum. Hiçbir zaman da onları suçlamıyorum. Onlar, yaşamak için kendilerince doğru olanı yapıyorlar. Biz adalet istiyorsak, öncelikle o çocukları korumalı ve adil yarışacakları bir ortam sağlamalıyız."



"30 SENEDİR BU HAK GASP EDİLMİŞTİR"



"Yayın gelirleri konusunu medyada çok yanlış tartışıyorlar. Lehte tartışanlar da 'Yazıktır, onlara da verelim' gibi konuşuyorlar. Bu ifadeyi kabul etmiyorum; bu bir haktır ve 30 senedir bu hak gasp edilmiştir."



"1 YILI DAHA VAR"



Fatih Karagümrük Stadyumu'na ne zaman kavuşacak?



"Bu, bizim için çok zor bir durum. Bir yerimizin, yurdumuzun olmaması, aidiyet duygusuna sahip olamamıza sebep oluyor ve en önemlisi de bu. 'Yerimiz' diyebileceğimiz bir yer yok; her yerde misafir gibiyiz. Başakşehir'in altyapı tesislerinin açıldığı gün, Cumhurbaşkanımızla yemek yeme şansına sahip olduk. Orada bu durumu arz ettik. Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan, bu konuyla ilgili inanılmaz bir çaba sarf etti. Cumhurbaşkanımız, 'Stadın yerine yapamıyor musunuz?' diye sordu. Ben de, 'Yapabiliyoruz ama kaynağa ihtiyacımız var' dedim. O da sağ olsun, gerekli talimatları verdi. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak öncülük etti. Stadımızın yapımı başlandı. Bize verilen takvime göre 1 yılı daha var."



