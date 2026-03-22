Roma 3 puanı hatırladı

İtalya Serie A'nın 30. haftasında AS Roma ile US Lecce karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 1-0'lık skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Robinio Vaz kaydetti.



Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



3 hafta sonra kazanan Roma, puanını 54'e yükseltti ve 4. sıray için iddiasını sürdürdü. Lecce ise 27 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.



Roma, milli aradan sonra lider Inter'in konuğu olacak. Lecce ise Atalanta'yı ağırlayacak.



