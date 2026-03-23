22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Beşiktaş bitti demeden bitmiyor

Beşiktaş bu sezon maçın uzatma dakikalarında tamı tamına 8 puanı hanesine yazdırdı.

23 Mart 2026 08:53
Beşiktaş bitti demeden bitmiyor
Süper Lig'de geride kalan 27 haftalık periyot, futbolun sadece 90 dakikadan ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Maçların uzatma bölümlerinde sergilediği dirençle dikkat çeken Beşiktaş, adeta imkansızı başararak ligin kaderini değiştiren takım oldu.

90+'DA BEŞİKTAŞ

Eğer hakemler son düdüğü 90. dakikada çalsaydı ve uzatma süreleri hiç oynanmasaydı, siyah-beyazlılar bugün çok daha farklı bir senaryoyla karşı karşıya kalacaktı.

Uzatma dakikalarında gösterdiği reaksiyonla berabere giden tam 4 karşılaşmayı galibiyete çevirmeyi başaran Beşiktaş, hanesine tam 8 puanlık devasa bir "ekstra" kazanç yazdırdı.

Normal süresi beraberlikle sonuçlanan maçlarda bulduğu son saniye golleriyle puanını 44'ten 52'ye yükselten Kartal, bu sayede hem 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını diri tuttu. Uzatmaların hesaba katılmadığı bir senaryoda Beşiktaş, 5. sıraya kadar gerileyerek Avrupa kupaları hedefinde ağır bir yara alacaktı.

ZİRVE HATTINDA UZATMA DAKİKALARI

Zirve hattındaki diğer devlerde ise durum çok daha durağan seyretti. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, 90+ dakikalarda ne puan kazandı ne de kaybetti; sarı-kırmızılılar 64 puanlık performansını tamamen maçların normal süresine borçlu kaldı.

Bu süreçte Trabzonspor +2, Fenerbahçe ise sadece +1 puanlık bir avantaj sağlayabildi. Beşiktaş'ın ardından uzatmaları en verimli geçiren diğer ekipler ise +3 puanla Gaziantep FK ve Alanyaspor oldu.

SON ANLARDA YIKILANLAR

Madalyonun diğer yüzünde ise tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Maçın son anlarında konsantrasyon kaybı yaşayan Gençlerbirliği, uzatma dakikalarında yediği gollerle tam 5 puanını sahada bıraktı.

Şu an düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Başkent ekibi, eğer maçlar 90'da bitseydi 30 puanla orta sıralarda nefes alacak ve tehlike bölgesinden 7 puan uzaklaşmış olacaktı.

Gençlerbirliği'ni -3 puanla Antalyaspor ve -2 puanla Göztepe takip ederek, uzatmaların mağdur ettiği diğer takımlar olarak kayıtlara geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
