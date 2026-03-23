Beşiktaş bitti demeden bitmiyor

Süper Lig'de geride kalan 27 haftalık periyot, futbolun sadece 90 dakikadan ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı.



Maçların uzatma bölümlerinde sergilediği dirençle dikkat çeken Beşiktaş, adeta imkansızı başararak ligin kaderini değiştiren takım oldu.



90+'DA BEŞİKTAŞ



Eğer hakemler son düdüğü 90. dakikada çalsaydı ve uzatma süreleri hiç oynanmasaydı, siyah-beyazlılar bugün çok daha farklı bir senaryoyla karşı karşıya kalacaktı.





Uzatma dakikalarında gösterdiği reaksiyonla berabere giden tam 4 karşılaşmayı galibiyete çevirmeyi başaran Beşiktaş, hanesine tam 8 puanlık devasa bir "ekstra" kazanç yazdırdı.



Normal süresi beraberlikle sonuçlanan maçlarda bulduğu son saniye golleriyle puanını 44'ten 52'ye yükselten Kartal, bu sayede hem 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı hem de şampiyonluk yarışındaki iddiasını diri tuttu. Uzatmaların hesaba katılmadığı bir senaryoda Beşiktaş, 5. sıraya kadar gerileyerek Avrupa kupaları hedefinde ağır bir yara alacaktı.



ZİRVE HATTINDA UZATMA DAKİKALARI





Zirve hattındaki diğer devlerde ise durum çok daha durağan seyretti. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, 90+ dakikalarda ne puan kazandı ne de kaybetti; sarı-kırmızılılar 64 puanlık performansını tamamen maçların normal süresine borçlu kaldı.



Bu süreçte Trabzonspor +2, Fenerbahçe ise sadece +1 puanlık bir avantaj sağlayabildi. Beşiktaş'ın ardından uzatmaları en verimli geçiren diğer ekipler ise +3 puanla Gaziantep FK ve Alanyaspor oldu.



SON ANLARDA YIKILANLAR





Madalyonun diğer yüzünde ise tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor.



Maçın son anlarında konsantrasyon kaybı yaşayan Gençlerbirliği, uzatma dakikalarında yediği gollerle tam 5 puanını sahada bıraktı.



Şu an düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Başkent ekibi, eğer maçlar 90'da bitseydi 30 puanla orta sıralarda nefes alacak ve tehlike bölgesinden 7 puan uzaklaşmış olacaktı.



Gençlerbirliği'ni -3 puanla Antalyaspor ve -2 puanla Göztepe takip ederek, uzatmaların mağdur ettiği diğer takımlar olarak kayıtlara geçti.



