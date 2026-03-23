22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Okan Buruk'un dörtlüsü! Sadece 1 gol yediler

Bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk sahaya ideal savunma kurgusu ile çıkamadı. Sadece 4 maçta Singo-Davinson- Abdülkerim-Jakobs ile oynayan Galatasaray 1 gol yedi.

23 Mart 2026 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sezon başından itibaren sakatlıklar boğuşan G.Saray, ideal savunmasını kurmakta çok zorlandı.

SINGO SAĞDA COŞTU

Sezon başında 30 milyon euro bonservis ödenerek alınan Wilfried Singo'dan uzun süre faydalanamayan sarı-kırmızılılar, yaşanan başka sakatlıklar nedeniyle de Fildişili yıldızını zaman zaman stoperde değerlendirdi. Ancak Singo burada sağ bekteki etkili oyununu sergileyemedi. Buruk son dönemde aradığı dörtlüyü oluşturdu.

3 MAÇ AVRUPA'DA

Sağ bekte Singo'yu değerlendirmek isteyen başarılı çalıştırıcı savunmanın ortasını ise Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den oluşturacak.

Sol bekte ise İsmail Jakobs'tan vazgeçmeyecek olan sarı-kırmızılılar bu savunma dörtlüsü ile sadece 4 maça çıkabildi.

Bu süreçte iki kez Liverpool'u 1-0 deviren Cimbom, bir kez de Ajax deplasmanından 3-0'lık zaferle döndü. Aslan sadece ligdeki Kocaeli mücadelesini 1-0 kaybederken 4 zorlu maçta sadece top 1 kez filelerden çıktı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
