Galatasaray'da Sallai'nin talipleri artıyor

Transfer olduğu ilk günden itibaren Galatasaray'da neredeyse forma giymediği bölge kalmayan Roland Sallai'nin talipleri her geçen gün artıyor.
Macar futbolunun ismi İngiliz ekibi Liverpool ile anılırken, Bundesliga ekiplerinin de nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.
Sallai daha önce 6 yıl Almanya'da forma giydiği için Bundesliga'yı da iyi biliyor.
BU SEZON 38 MAÇ
Sarı kırmızılı forma ile istikrarlı bir görüntü çizen Sallai bu sezon 38 maçta görev aldı.
1 GOL, 4 ASİST
28 yaşındaki Macar yıldız, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
