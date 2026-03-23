Serdal Adalı: ''Zirveye talibiz''

Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı, gelecek sezon planlaması hakkında konuştu. Başkan Adalı, "Bu sene yaz döneminde en az 4-5 takviye ile şampiyonluğa oynayacağız. Gerekli çalışmalara başladık. Taraftarımızı mutlu etmek için ne gerekiyorsa, onu yapacağız" dedi.

calendar 23 Mart 2026 10:43
Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezonda takımın zirveye oynaması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik ekibin raporları doğrultusunda, öncelikli takviyeler belirlenmeye çalışılırken, kadro planlaması üzerine yoğunlaşılacağı öğrenildi.

62 yaşındaki futbol adamı da gelecek sezon Siyah-Beyazlı ekibin zirveye oynayacağını belirtirken, ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

'''YOLUMUZ UZUN''

Bu kapsamda hedeflerini anlatan başkan Adalı'nın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu:

"Bu yol uzun, bu yol zorlu ama zaman zaman üzüntüler de olsa, acı da çeksek üstesinden birlikte geleceğiz. Kendi yaralarımızı kendimiz saracağız ve yalnızca Beşiktaş'a sarılacağız. Yaz döneminde en az 4-5 takviye yapacağız. Alınacak bu isimler, doğrudan 11'in kilit oyuncuları olacak."

'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

"İsteğimiz, yeniden kulübümüzü şampiyonluğa oynayacak bir takım haline getirmek. Gerekli çalışmalara çok önceden başladık. Camiamızı, hak ettiği noktalara getirmek için ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hocamıza ve takımımıza güvenimiz tam. Nokta atışı transferler ile Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacağız."

