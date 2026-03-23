Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupa, Ankara'da sahibini bulacak

Eczacıbaşı ile VakıfBank, 10. zaferlerine ulaşmaya çalışırken, Fenerbahçe üst üste 3. kez, Galatasaray ise tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

calendar 23 Mart 2026 12:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupa, Ankara'da sahibini bulacak
Kadınlar Kupa Voley'de 25. kupanın sahibi, başkent Ankara'da belli olacak.
Ankara Spor Salonu'nda 24 Mart Salı günü başlayacak ve 25 Mart Çarşamba günü final maçıyla tamamlanacak Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin mücadele edecek.

Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen, 2003-2004 sezonuyla beraber 5 yıl yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Organizasyonda bugüne kadar dokuzar kez kupayı kazanan Eczacıbaşı ile VakıfBank, en fazla mutlu sona ulaşan ekip konumunda yer alıyor. Fenerbahçe 5, Emlakbank ise 1 kupayla bu takımları takip ediyor.

VAKIFBANK 10.'YU İSTİYOR

VakıfBank, organizasyonda 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezon da kazanması halinde organizasyon tarihinin en başarılı takımı ünvanını tek başına elde edecek.

ECZACIBAŞI 7 YIL SONRA...

Son olarak 2018-2019 sezonunda kupaya uzanan Eczacıbaşı Dynavit, 7 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşamaya çalışacak.

Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonda 10. kez mutlu sona ulaşarak kupayı en çok kazanan takım olma mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE 3'TE 3'Ü KOVALIYOR

Son iki sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, organizasyonda üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı kez kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Daikin de organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

 

TARİHTE KAZANANLAR

Kupa Voley'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Sezon Kazanan Şehir
1994-1995 VakıfBank İstanbul
1995-1996 Emlakbank İstanbul
1996-1997 VakıfBank Balıkesir
1997-1998 VakıfBank Kütahya
1998-1999 Eczacıbaşı Antalya
1999-2000 Eczacıbaşı Antalya
2000-2001 Eczacıbaşı Antalya
2001-2002 Eczacıbaşı Kahramanmaraş
2002-2003 Eczacıbaşı Bolu
2008-2009 Eczacıbaşı İstanbul
2009-2010 Fenerbahçe İstanbul
2010-2011 Eczacıbaşı İzmir
2011-2012 Eczacıbaşı İstanbul
2012-2013 VakıfBank Ankara
2013-2014 VakıfBank İzmir
2014-2015 Fenerbahçe Ankara
2016-2017 Fenerbahçe Ankara
2017-2018 VakıfBank Ankara
2018-2019 Eczacıbaşı İzmir
2020-2021 VakıfBank İstanbul
2021-2022 VakıfBank Ankara
2022-2023 VakıfBank İzmir
2023-2024 Fenerbahçe Ankara
2024-2025 Fenerbahçe İzmir
