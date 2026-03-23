Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti

Gelecek sezon Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlama çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı.
SERGEN YALÇIN 3 İSME KAPIYI GÖSTERDİ
Sergen Yalçın bu doğrultuda 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Sabah'a göre bu isimler Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana.
Şuan 3 isimde farklı takımlarda kiralık olarak forma giyiyor.
"KENDİNİZE TAKIM BULUN"
Buna karşın Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana, Sergen Yalçın'ın 2026-2027 sezonu planları arasında yok. Beşiktaş'ın 3 ismin menajerlerine kendilerine takım bulmaları yönünde talimat gönderdi.
