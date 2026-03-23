Kadınlar Kupa Voley, başkentte sahibini bulacak

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali 24 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak

calendar 23 Mart 2026 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Kupa Voley, başkentte sahibini bulacak
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final karşılaşmaları yarın Ankara'da başlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin, kupa için mücadele verecek.

Organizasyonda 24 Mart Salı günü saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da da Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit yarı final maçları oynanacak.

Final karşılaşması ise 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

 
 
