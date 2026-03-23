Kadınlar Kupa Voley, başkentte sahibini bulacak

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final karşılaşmaları yarın Ankara'da başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve Galatasaray Daikin, kupa için mücadele verecek.
Organizasyonda 24 Mart Salı günü saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da da Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit yarı final maçları oynanacak.
Final karşılaşması ise 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.
