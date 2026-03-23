EuroLeagu'de çift maç haftası başlıyor

EuroLeague çift maç haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 33. hafta müsabakaları yarın ve 25 Mart Çarşamba, 34. hafta müsabakaları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.



FENERBAHÇE BEKO'NUN MAÇLARI



Fenerbahçe Beko, 33. haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını güvenlik sebebiyle 24 Mart Salı günü TSİ 20.30'da Sırbistan'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, 34. hafta mücadelesinde ise 27 Mart Cuma günü TSİ 20.45'te Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.



ANADOLU EFES'İN MAÇLARI



Anadolu Efes ise 33. hafta mücadelesinde yarın TSİ 22.30'da İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 34. haftada da bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid ile 26 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 18. sırada yer alıyor.



Avrupa Ligi'nde 33 ve 34. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



33. HAFTA



24 Mart:



20.30 Maccabi Rapyd -Fenerbahçe Beko



21.00 Zalgiris -Bayern Münih



21.00 Monaco - EA7 Emporio Armani Milan



21.30 Dubai Basketbol - Panathinaikos AKTOR



22.30 Valencia Basket - Olympiakos



22.30 Barcelona - Anadolu Efes



22.45 Partizan - LDLC ASVEL



23.00 Real Madrid - Hapoel IBI



25 Mart Çarşamba:



22.30 Kosner Baskonia - Kızılyıldız



Bu arada 33. haftadaki Virtus Bologna - Paris Basketbol karşılaşması, 31 Mart Salı günü yapılacak.



34. HAFTA



26 Mart Perşembe:



22.30 Bayern Münih - LDLC ASVEL



22.30 EA7 Emporio Armani Milan - Virtus Bologna



22.45 Real Madrid -Anadolu Efes



22.45 Maccabi Rapyd -Dubai Basketbol



27 Mart Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (



22.15 Panathinaikos AKTOR -Monaco



22.30 Partizan -Valencia Basket



22.30 Barcelona -Kızılyıldız



22.30 Kosner Baskonia - Hapoel IBI



Öte yandan organizasyonun 34. haftasındaki Paris Basketbol-Olympiakos karşılaşması, 10 Mart'ta oynanmıştı.



