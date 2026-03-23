EuroLeagu'de çift maç haftası başlıyor

Avrupa'nıın 1 numaralı basketbol organizasyonunda çift maç haftası 24 Mart'ta başlayacak.

calendar 23 Mart 2026 11:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague çift maç haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 33. hafta müsabakaları yarın ve 25 Mart Çarşamba, 34. hafta müsabakaları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO'NUN MAÇLARI

Fenerbahçe Beko, 33. haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını güvenlik sebebiyle 24 Mart Salı günü TSİ 20.30'da Sırbistan'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, 34. hafta mücadelesinde ise 27 Mart Cuma günü TSİ 20.45'te Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES'İN MAÇLARI

Anadolu Efes ise 33. hafta mücadelesinde yarın TSİ 22.30'da İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 34. haftada da bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid ile 26 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 18. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 33 ve 34. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

33. HAFTA

24 Mart:

20.30 Maccabi Rapyd -Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris -Bayern Münih 

21.00 Monaco - EA7 Emporio Armani Milan

21.30 Dubai Basketbol - Panathinaikos AKTOR 

22.30 Valencia Basket - Olympiakos 

22.30 Barcelona - Anadolu Efes

22.45 Partizan - LDLC ASVEL

23.00 Real Madrid  - Hapoel IBI 

25 Mart Çarşamba:

22.30 Kosner Baskonia - Kızılyıldız 

Bu arada 33. haftadaki Virtus Bologna - Paris Basketbol karşılaşması, 31 Mart Salı günü yapılacak.

34. HAFTA

26 Mart Perşembe:

22.30 Bayern Münih - LDLC ASVEL

22.30 EA7 Emporio Armani Milan - Virtus Bologna 

22.45 Real Madrid -Anadolu Efes

22.45 Maccabi Rapyd -Dubai Basketbol 

27 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (

22.15 Panathinaikos AKTOR -Monaco 

22.30 Partizan -Valencia Basket 

22.30 Barcelona -Kızılyıldız 

22.30 Kosner Baskonia - Hapoel IBI 

Öte yandan organizasyonun 34. haftasındaki Paris Basketbol-Olympiakos karşılaşması, 10 Mart'ta oynanmıştı.

