EuroLeagu'de çift maç haftası başlıyor

EuroLeague çift maç haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 33. hafta müsabakaları yarın ve 25 Mart Çarşamba, 34. hafta müsabakaları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO'NUN MAÇLARI
Fenerbahçe Beko, 33. haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını güvenlik sebebiyle 24 Mart Salı günü TSİ 20.30'da Sırbistan'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, 34. hafta mücadelesinde ise 27 Mart Cuma günü TSİ 20.45'te Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.
ANADOLU EFES'İN MAÇLARI
Anadolu Efes ise 33. hafta mücadelesinde yarın TSİ 22.30'da İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 34. haftada da bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid ile 26 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 18. sırada yer alıyor.
Avrupa Ligi'nde 33 ve 34. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
33. HAFTA
24 Mart:
20.30 Maccabi Rapyd -Fenerbahçe Beko
21.00 Zalgiris -Bayern Münih
21.00 Monaco - EA7 Emporio Armani Milan
21.30 Dubai Basketbol - Panathinaikos AKTOR
22.30 Valencia Basket - Olympiakos
22.30 Barcelona - Anadolu Efes
22.45 Partizan - LDLC ASVEL
23.00 Real Madrid - Hapoel IBI
25 Mart Çarşamba:
22.30 Kosner Baskonia - Kızılyıldız
Bu arada 33. haftadaki Virtus Bologna - Paris Basketbol karşılaşması, 31 Mart Salı günü yapılacak.
34. HAFTA
26 Mart Perşembe:
22.30 Bayern Münih - LDLC ASVEL
22.30 EA7 Emporio Armani Milan - Virtus Bologna
22.45 Real Madrid -Anadolu Efes
22.45 Maccabi Rapyd -Dubai Basketbol
27 Mart Cuma:
20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (
22.15 Panathinaikos AKTOR -Monaco
22.30 Partizan -Valencia Basket
22.30 Barcelona -Kızılyıldız
22.30 Kosner Baskonia - Hapoel IBI
Öte yandan organizasyonun 34. haftasındaki Paris Basketbol-Olympiakos karşılaşması, 10 Mart'ta oynanmıştı.
