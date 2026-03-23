Fenerbahçe transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi: Başar Önal

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in haberine göre Fenerbahçe, NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Başar Önal ile ilgileniyor.
Habere göre sarı-lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, dün oynanan NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip etti. İddiaya göre Torunoğulları, Başar Önal başta olmak üzere listedeki oyuncuları izledi.
İDOLÜ ALEX DE SOUZA
Başar Önal 2022 yılında Voetbalzone'a verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyerek "Çocukken idolüm Alex de Souza'ydı. Harika bir takımın harika oyuncularından biriydi." ifadelerini kullanmıştı.
"KARİYERİMİ FENERBAHÇE'DE SONLANDIRABİLİRİM"
Kariyer hedeflerine de değinen Önal "Her zaman İngiltere'de oynamak istediğimi söyledim. LaLiga güzel bir lig fakat Premier Lig benim için harika. Real Madrid hayalimdeki takımdı ancak gerçekçi olmam gerekiyor. Premier Lig'de her kulüp büyük ve başarılı. Eğer bir gün orada oynamayı başarırsam, başarılı bir kariyere sahip olurum ve günün sonunda kariyerime Fenerbahçe'de nokta koyabilirim." açıklamalarında bulunmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maça çıkan genç oyuncu, tüm kulvarlarda 8 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.
Genç oyuncu ayrıca alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gole imza attı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'a para dopingi!
-
9
Galatasaray'da Sallai'nin talipleri artıyor
-
8
Michy Batshuayi'den Galatasaray taraftarını kızdıran hareket!
-
7
Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!
-
6
Bruno Saltor: ''Çok acı verici''
-
5
Galatasaray'ın Osimhen'siz karnesi ortaya çıktı
-
4
Fenerbahçe'den Rüdiger atağı! İlk temas kuruldu
-
3
Galatasaray'da Nelsson sürprizi: Geri dönüyor!
-
2
Hurma: "Sanki kahveden 11 adamla F.Bahçe'yi yendik!"
-
1
Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
- 11:42 1.Lig'de son 6 hafta; Erzurum lider
- 11:36 İlklerin adamı sürat patenci İlyas Karadağ'ın yeni hedefi EYOF
- 11:32 Fenerbahçe transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi: Başar Önal
- 11:31 EuroLeagu'de çift maç haftası başlıyor
- 11:22 Arbeola'dan üst üste kritik zaferler!
- 11:19 Türk Okçuluk Şampiyonası Samsun'da yapılacak
- 11:15 Lucas Torreira: "Muslera'nın telefonu hayatımı değiştirdi"
- 11:05 Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti
- 10:51 Diego Simeone: "Hakem bir bahane değil!"
- 10:48 Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü! Earvin Ngapeth'e büyük tepki
- 10:46 Tarık Biberovic: "İdolüm Hz. Muhammed"
- 10:43 Serdal Adalı: ''Zirveye talibiz''
- 10:32 NBA'de Knicks, Wizards'ı 145-113 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı
- 10:22 Vinicius derbide yıldızlaştı; Ballon d'Or'a göz kırptı
- 10:14 Fenerbahçe'de Nelson Semedo alarmı!
- 10:07 Schick'ten Beşiktaş'a cevap: "Sezon sonu görüşelim"
- 09:57 Real Madrid TV kanalı: "Bizi bitirmeye çalıştı!"
- 09:49 Beşiktaş Semih Kılıçsoy için pişman oldu
- 09:44 Levent Tüzemen'den Mauro Icardi çıkışı: "Okan Buruk'tan özür dilemeli"
- 09:31 Beşiktaş'ta Taylan Bulut kulübeye dahi giremiyor
- 09:30 Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten Avrupa kararı!
- 09:28 Alp Eren Özkan, Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda
- 09:26 Galatasaray'da seneye transfer bütçesi artıyor!
- 09:22 Kadınlar Futbol Ligi'nde ABB FOMGET, Amed'i ağırlayacak
- 09:21 Galatasaray'da Yunus Akgün kanada geçiyor
- 09:20 Tedesco'yu korkutan FIFA virüsü!
- 09:17 Galatasaray'da Sallai'nin talipleri artıyor
- 09:14 Ersin Destanoğlu yuvadan uçmaya hazırlanıyor
- 09:12 Okan Buruk'un dörtlüsü! Sadece 1 gol yediler
- 09:03 Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı!
- 08:53 Beşiktaş bitti demeden bitmiyor
- 08:38 Domenico Tedesco, birliği sağladı!
- 08:32 Galatasaray'a para dopingi!
- 08:29 Fenerbahçe'den Rüdiger atağı! İlk temas kuruldu
- 08:14 Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe ile ilgili flaş iddia!
- 08:11 Orkun Kökçü'den transfer kararı
- 08:02 Galatasaray'da panik yok! Okan Buruk'tan mesaj
- 07:57 Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri
- 07:38 Galatasaray'ın Osimhen'siz karnesi ortaya çıktı
- 07:25 Galatasaray'da rota yeniden Strahinja Pavlovic!
- 01:27 Porto kabus gördü, 11 dakikada geri döndü!
- 00:59 Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!
- 00:38 Inter cepten yemeye devam ediyor!
- 00:33 Para teniste turnuvayı 6 madalya ile tamamladık
- 00:26 Tekvando'da madalya şovu
- 00:06 Göztepe ve Galatasaray'dan Avrupa'da çifte kupa!
- 23:55 7 gollü maçta kazanan Stuttgart
- 23:36 Hurma: "Sanki kahveden 11 adamla F.Bahçe'yi yendik!"
- 23:22 Kritik Ege derbisinde Manisa kazandı; Karşıyaka ateşe düştü
- 23:18 Sporting Lizbon, Porto'nun peşini bırakmıyor
- 23:13 Türkiye maçı öncesi Romanya'da şok!
- 23:06 Osimhen, Türkiye'den kulüp satın alıyor!
- 22:49 Hikmet Karaman: ''Bir seri yakalamak zorundayız''
- 22:42 Fenerbahçe Beko'da mutlu son: Wade Baldwin!
- 22:29 Göztepe Kadın Sutopu Takımı, Challenger Kupası'nı kazandı
- 22:27 Bilbao 3 maç aradan sonra kazandı
- 22:23 Hentbol Milli Takımımız, Romanya engelini aşarak 3. tura yükseldi
- 22:12 Roma 3 puanı hatırladı
- 21:56 Trendyol 1. Lig'de güncel puan durumu
- 21:47 39'luk Giroud, Marsilya'yı yıktı
Arbeola'dan üst üste kritik zaferler!
Diego Simeone: "Hakem bir bahane değil!"
Nefesleri kesti: Madrid'de çılgın derbi!
Inter cepten yemeye devam ediyor!
Roma 3 puanı hatırladı
39'luk Giroud, Marsilya'yı yıktı
Freiburg, geriden gelip kazanmasını bildi
Manchester City, kupayı Arsenal'in elinden aldı!
PSV'den şampiyonluk ilanına erteleme!
Bruno Saltor: ''Çok acı verici''
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17