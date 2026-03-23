Fenerbahçe transferde rotayı Hollanda'ya çevirdi: Başar Önal

Fenerbahçe, Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Başar Önal ile ilgileniyor.

calendar 23 Mart 2026 11:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in haberine göre Fenerbahçe, NEC Nijmegen forması giyen 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Başar Önal ile ilgileniyor.

Habere göre sarı-lacivertli ekibin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, dün oynanan NEC Nijmegen-Heerenveen maçını tribünden takip etti. İddiaya göre Torunoğulları, Başar Önal başta olmak üzere listedeki oyuncuları izledi.

İDOLÜ ALEX DE SOUZA

Başar Önal 2022 yılında Voetbalzone'a verdiği röportajda Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyerek "Çocukken idolüm Alex de Souza'ydı. Harika bir takımın harika oyuncularından biriydi." ifadelerini kullanmıştı.

"KARİYERİMİ FENERBAHÇE'DE SONLANDIRABİLİRİM"

Kariyer hedeflerine de değinen Önal "Her zaman İngiltere'de oynamak istediğimi söyledim. LaLiga güzel bir lig fakat Premier Lig benim için harika. Real Madrid hayalimdeki takımdı ancak gerçekçi olmam gerekiyor. Premier Lig'de her kulüp büyük ve başarılı. Eğer bir gün orada oynamayı başarırsam, başarılı bir kariyere sahip olurum ve günün sonunda kariyerime Fenerbahçe'de nokta koyabilirim." açıklamalarında bulunmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maça çıkan genç oyuncu, tüm kulvarlarda 8 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

Genç oyuncu ayrıca alt yaş kategorilerinde Milli Takım formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gole imza attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.