Curry, Warriors ile tam antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'nin, önümüzdeki günlerde takımla birlikte tam antrenmanlara başlaması bekleniyor.

calendar 23 Mart 2026 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle üst üste 21. maçını kaçıran Curry, son olarak patellofemoral ağrı sendromu ve dizindeki kemik zedelenmesi nedeniyle yeniden değerlendirildi. Kulüp, oyuncunun rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Son dönemde bireysel saha çalışmalarını artıran Curry, takımın deplasman turunun ardından yeniden değerlendirilecek. 38 yaşındaki yıldız, eğer Çarşamba günü Brooklyn Nets karşılaşmasına kadar hazır hale gelirse normal sezonda 11 maçta daha forma giyebilir.

Warriors yönetimi başlangıçta Curry'nin All-Star arasının hemen ardından dönmesini umut ediyordu. Ancak yıldız oyuncu bu yıl All-Star maçında yer almadı.

Sezon başından bu yana maç başına 27.2 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi olan Curry, son olarak 30 Ocak'ta Detroit karşısında forma giymişti.

Golden State Warriors, Cumartesi günü itibarıyla Batı Konferansı'nda 33 galibiyet ve 37 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken play-in turnuvasına katılma potasında bulunuyor. Takım, Curry'nin oynadığı maçlarda 23-16, oynamadığı maçlarda ise 10-21'lik bir performans sergiledi.

Ayrıca guard Moses Moody'nin de sağ bilek burkulmasının ardından yeniden değerlendirildiği ve antrenmanlara dönmesinin beklendiği bildirildi.

