Orkun açıldı, Beşiktaş uçuşa geçti

Milli yıldız son 9 Süper Lig maçının 8'inde skora katkıda bulundu. 25 yaşındaki maestro söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlı takıma toplam 12 puan kazandırdı.

calendar 23 Mart 2026 15:01
Fotoğraf: AA
Beşiktaş macerasına istediği gibi başlayamayan Orkun Kökçü, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde erken gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Eyüpspor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandırmayı başaran milli yıldız, sonraki maçlarda takımını adeta tek başına sırtladı.

Üzerindeki baskıyı atan ve öz güven kazanan Kaptan Orkun, yeteneklerini takımı için sergilemeye başladı.

DEV DERBİYİ BOŞ GEÇTİ

Orkun Kökçü görev aldığı son 9 Süper Lig müsabakasının 8'inde skora katkı yaparak beğeni topladı. Deneyimli futbolcu 5 gol, 6 asistlik performansıyla 11 gole direkt etki ederken, siyah-beyazlı ekibe toplam 12 puan kazandırdı.

Yıldız futbolcunun kazandırdığı puanlar şöyle: Kayserispor (2), Eyüpspor (1), Konya (3), Alanyaspor (1), Başakşehir (2) ve Kasımpaşa (3). Orkun Tüpraş Stadı'nda oynanan ve konuk ekibin 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinde skora katkı yapamadı.

JENERİKLİK GOLLER ATTI

Son haftalarda jeneriklik gollere imza atan kaptan Orkun Kökçü taraftarların gönlünde taht kurdu.

Gençlerbirliği deplasmanında sıfıra yakın noktadan kaydettiği frikik golü, Trendyol Süper Lig'de 26'ncı haftanın en güzel golü seçilmişti. Beşiktaş yaklaşık 39 ay sonra serbest vuruştan gol bulmuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa müsabakasında da Amir Murillo'nun asistinde havada şık bir aşırtma vuruşuyla ağları havalandırmış, alkış toplamıştı.

YALÇIN'IN SAHA İÇİ LİDERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın her fırsatta öğrencisine övgü yağdırıyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı, saha içinde liderlik görevi verdiği 25 yaşındaki futbolcu için "Yaşı daha çok genç. Performansının üstüne koya koya gidecek. Farklı bir oyun oynuyor. Her maçta gol atıyor ve asist yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
