Galatasaray'a kötü haber: Ayşe Cora Yamaner sakatlandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'de kaburga kırığı tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

calendar 23 Mart 2026 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Ayşe Cora Yamaner'de kaburga kırığı tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ile Macaristan arasında oynanan maçın son bölümünde aldığı darbenin ardından göğüs ağrısı şikayeti bulunan kaptanımız Ayşe Cora Yamaner'in yapılan tetkiklerinde kaburga kırığı tespit edilmiştir. Kaptanımızın tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Ayşe Cora Yamaner'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
