Paris'in yeni koçu EuroLeague tarihine geçti

Paris Basketball, Francesco Tabellini'nin ayrılmasının ardından asistan koç Julius Thomas'ı geçici başantrenör olarak atadı. Genç koç, EuroLeague tarihinin en genç ikinci, Fransız ligi tarihinin ise en genç ismi oldu.
EN GENÇ 2. İSİM
Takımdan yapılan açıklamaya göre Francesco Tabellini ile yollarını ayırdıktan sonra asistanlarından biri olan 28 yaşındaki Julius Thomas'ı sezonun geri kalanı için geçici başantrenör olarak atayarak ona yöneldi.
Paris'in başındaki ilk maçına çıktığında; 10 Aralık 2008'de Union Olimpija'yı saha kenarından yönettiğinde 27 yıl, 11 ay ve 19 günlük olan Gasper Potocnik'in ardından EuroLeague tarihinin en genç 2. başantrenörü olacak.
KRİTİK DÖNEMDE PARİS'İN BAŞINDA
2023 yazında kulübe katılan ve Tiago Splitter ile çalışmaya devam etmeden önce Tuomas Iisalo'nun ekibinde yer alan Thomas, halihazırda sistemin bir parçasıydı. Bu süre zarfında, son iki sezonda Paris'e başarı getiren tempolu oyun kimliğinin şekillenmesine yardımcı oldu.
Paris, EuroLeague'de 12-21'lik dereceyle puan durumunda 17. sırada yer alıyor. Paris Basketball, yerel ligde ise bu süre zarfında rekabetçi kalmaya devam etti. Takım şu anda Fransız liginde 16-7'lik dereceyle 3. sırada bulunuyor.