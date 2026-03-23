Igor Tudor'u yıkan haber! Maç sonrası öğrendi!

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, Nottingham Forest'a 3-0 yenildikleri maçın ardından babasının vefat ettiği haberini aldı.

calendar 23 Mart 2026 14:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, babası Mario Tudor'un vefatıyla sarsıldı. Hırvat teknik adamın, acı haberi Nottingham Forest karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin hemen ardından öğrendiği belirtildi.

Kulüp, yaşanan bu ailevi kayıp nedeniyle Tudor'un maç sonrası basın toplantısına katılmadığını açıkladı. 

YARDIMCISI KONUŞTU

Basın toplantısında Tudor'un yerine yardımcı antrenör Bruno Saltor yer aldı. Saltor, yaşanan durumun teknik direktör için zor bir süreç olduğunu ifade etti:

"Bu tamamen ailevi bir mesele ve onun için çok zor bir an. Kulüp olarak herkesin desteğini hissediyoruz."

